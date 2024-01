Prozess um Todesschuss in Druckerei: 15 Jahre Haft wegen Mordes

Unklare Spurenlage

Vereinbart wurde der Deal über Telegram, vergangenen Mai kam es schließlich zu dem Treffen in Wien, wofür das Paar extra aus Kärnten anreiste. Vor Ort stelle sich heraus, dass der 35-Jährige die Geldvermittlung im Iran offenbar nicht in die Wege geleitet hatte. Dennoch nahm er das Geld der beiden an sich.

Der 38-Jährige forderte das Geld zurück. „Vertraut ihr mir nicht?“, soll der mutmaßliche Schütze gefragt haben. „Als er das Geld retournierte, haben 7.000 Euro gefehlt“, behauptet die Witwe. Die Situation eskalierte – es kam zu dem tödlichen Durchschuss.