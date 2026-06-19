Prozess: Elf Jugendliche nach Prügelei und Vergewaltigung vor Gericht

Am Wiener Straflandesgericht ist am Freitag der Fall eines brutalen Übergriffs auf drei Jugendliche am 6. Oktober 2025 in der Donaustadt verhandelt worden. Ein Opfer wurde dabei bewusstlos geschlagen, ein anderes vergewaltigt. Ausgangspunkt für die heftige Tat war eine Racheaktion. Am Tag davor waren die Väter von zwei Angeklagten von einem Opfer verprügelt worden. Die Beschuldigten bekannten sich zum Teil schuldig. Ein Urteil wird erst am kommenden Dienstag gefällt. Auf der Anklagebank nahmen am Freitag einer der Väter (56) und elf Jugendliche Platz, darunter der Sohn des Mannes. Die Gruppe kannte einander, zum Teil waren sie miteinander verwandt, liiert oder befreundet. Sie sollen laut Staatsanwalt für brutale Übergriffe bekannt sein, die sie filmen und die Aufnahmen dann untereinander austauschen, wie bei den bereits bekannten Fällen von Sittenwächtern und sogenannten Pädo-Huntern. Ein Vater bei U-Bahn-Station schwer verletzt Dem Übergriff vorangegangen war eine Auseinandersetzung bei einer U-Bahn-Station am 5. Oktober 2025. Die Väter und ein weiterer Freund gerieten nach reichlichem Alkoholkonsum mit den drei Jugendlichen in Streit, weil sich die Älteren über das E-Scooter-Fahren der Jüngeren geärgert hatten. Zunächst war der Konflikt geklärt, allerdings kamen weitere Jugendliche hinzu und dann geriet die Situation außer Kontrolle. Einer der Väter wurde geschlagen und über die Stufen zur U-Bahn-Station geschubst. Am Ende blieb er mit einem Rippen- und Nasenbruch liegen. An den Verletzungen schuld war allerdings nur eines der drei späteren Opfer. Dazu läuft ein eigenes Verfahren. Die beiden anderen waren bei dem Übergriff lediglich Zeugen.

Der 56-Jährige musste ins Spital eingeliefert werden. Laut Anklage war sein 18-jähriger Sohn so erzürnt über die Prügel für seinen Vater, dass er seinen besten Freund, ebenfalls 18, gebeten habe, dass er für ihn Rache ausüben solle. Dazu gingen der Freund und acht weitere Jugendliche - der Jüngste war erst 14 Jahre alt - am nächsten Tag auf die drei am Wonkaplatz los. Mit dabei war auch die damals schwangere Freundin des 18-jährigen Freundes. Jener Bursche, der den Vater über die Stiegen gestoßen haben soll, wurde ebenfalls über Treppen geschubst. Danach prügelte man so lange auf ihn ein, bis er bewusstlos liegen blieb. "Man wundert sich, dass er wieder aufgestanden ist", sagte der Staatsanwalt. Auch seine Geldbörse wurde dabei geraubt. Dabei sollen laut Ankläger der Sohn und seine Freundin über Videocall dabei gewesen sein und Anweisungen gegeben haben, was diese nun verneinten. Ein Opfer schwer missbraucht Danach gingen sie auf die beiden anderen Burschen, die bei der Prügelattacke auf den Vater nur Zeugen waren, los. Am Ende hinzugekommen war der Erstangeklagte, ein ebenfalls 18-Jähriger, den die anderen als "Psycho" bezeichnen, weil bei ihm Gewaltsituationen stets eskalieren würden. Er soll dafür verantwortlich sein, dass sich eines der Opfer ausziehen musste und schwer sexuell missbraucht wurde. Dabei half ihm der 18-jährige Freund.