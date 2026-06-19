Favoriten: Betrunkener Obdachloser bedroht Wohnungsbesitzer mit Messer

Ein 34-jähriger Obdachloser ist am Donnerstagabend in Wien-Favoriten festgenommen worden, nachdem er einen Mann mit einem Küchenmesser bedroht haben soll. Den Angaben der Polizei zufolge hatte der 36-Jährige dem Obdachlosen angeboten, bei ihm zu übernachten. Als der Wohnungsinhaber gegen 22.15 Uhr von der Arbeit zurückkehrte, traf er den 34-Jährigen jedoch in stark alkoholisiertem Zustand an und forderte ihn auf, die Wohnung zu verlassen.

WEGA im Einsatz

Daraufhin soll der 34-Jährige den Mann beschimpft und mit einem Küchenmesser bedroht haben. Der 36-Jährige flüchtete und verständigte den Polizeinotruf.

Polizisten der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße nahmen den Tatverdächtigen gemeinsam mit Kräften der WEGA fest. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens war eine Vernehmung der Aussendung der Polizei zufolge vorerst nicht möglich.