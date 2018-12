Prozess um Mädchenmord: Gericht lehnte "Obergutachten" ab

Der Prozess gegen den 16-jährigen Burschen, der am 11. Mai 2018 im Ditteshof in Wien-Döbling eine Siebenjährige getötet haben soll, wird in der Nacht auf Donnerstag zu Ende gehen. Dem von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gestellten Antrag auf Beiziehung eines dritten psychiatrischen Sachverständigen wurde von den drei Berufsrichtern nicht Folge gegeben.