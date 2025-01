Prozess um angebliche Überfall-Pläne auf Wiener Goldhändler

Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag gegen zwei junge Tschetschenen verhandelt worden, weil sie laut Anklage einen Überfall auf das Geschäft eines Goldhändlers geplant haben sollen, der mehrere Filialen in Wien betreibt. Die Angeklagten bekannten sich zum Vorwurf des verbrecherischen Komplotts nicht schuldig. Sie behaupteten, die Belastungszeugin - eine Angestellte des Geschäfts - würde sie zu Unrecht belasten, weil ein Angeklagter ihre Avancen nicht erwidert habe.

Die Staatsanwältin warf den zwei 21-Jährigen vor, sie hätten im vergangenen Sommer eine Filiale aufgesucht und sich dabei "äußerst verdächtig verhalten. Jemand, der unschuldig ist, würde sich nicht so verhalten". Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera sei zu sehen, wie die Männer nach allfälligen Kameras Ausschau halten und mitstoppen, wie lange ein Mitarbeiter für den Weg vom Verkaufsraum zum Lager benötigt. Vor allem aber habe sich einer der beiden Männer nachher mit einer Mitarbeiterin in einem Kaffeehaus getroffen, sie zunächst aufgefordert, ihr Handy in den Flugmodus zu versetzen, und dann "ausgefragt". Der Mann habe wissen wollen, wie viele Kameras es in dem Geschäft gibt und sie aufgefordert, "möglichst viel Ware" in den Verkaufsbereich zu schaffen, wobei er betont hätte, ihr würde "nichts passieren". Die Frau ging zur Polizei, woraufhin sich die Männer ins Ausland absetzten, nachdem die eingeleiteten Ermittlungen in der tschetschenischen Community die Runde machten.

Anklägerin betrachtet Zeugin als "sehr, sehr glaubwürdig"

Während die Staatsanwältin die Mitarbeiterin als "sehr, sehr glaubwürdig" bezeichnete, hielten die Verteidiger dem entgegen, die Frau belaste die Angeklagten zu Unrecht. Der Erstangeklagte habe sich nämlich nicht von sich aus in einem Kaffeehaus mit ihr getroffen. Sie habe ihm im Geschäft ihre private Handy-Nummer auf ihre Visitkarte geschrieben und das Treffen initiiert. "Sie wollte was von ihm. Sie hat sich interessant gemacht", sagte einer der Verteidiger. Daher habe die Frau "Interna" ausgeplaudert, habe in weiterer Folge aber "mit der Abweisung nicht umgehen können". Der 21-Jährige sei damals in fixen Händen gewesen, mittlerweile habe dessen Lebensgefährtin ein gesundes Kind zur Welt gebracht.