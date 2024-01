Prozess: Spitalsarzt nach Suizid von Patientin freigesprochen

Am Dienstag ist am Bezirksgericht Innere Stadt nach dem Suizid einer stationär aufgenommenen Patientin gegen einen Spitalsarzt wegen fahrlässiger Tötung verhandelt worden und wurde freigesprochen. Die Anklage legte dem Psychiater zur Last, als diensthabender Oberarzt die Frau in einem Zimmer ohne Videoüberwachung untergebracht und somit von der gebotenen engmaschigen Überwachung Abstand genommen zu haben. Auch eine Erhöhung der von ihm verordneten Medikation habe der Arzt nicht in Betracht gezogen.

Nicht schuldig

Der Angeklagte bekannte sich "aus gutem Grund nicht schuldig", wie sein Verteidiger Manfred Ainedter eingangs der Verhandlung erklärte. Der Arzt, der in der Zwischenzeit den Arbeitsplatz gewechselt hat, sagte dann in seiner Beschuldigteneinvernahme, die Frau sei "nicht suizidal eingeengt" gewesen: "Sie war nicht so psychotisch, dass man mit ihr kein Gespräch hätte führen können." Er sei nicht "von einer Umsetzungsabsicht" ausgegangen. Nach dem Unterbringungsgesetz habe er die Frau deshalb aufgenommen, weil diese sich verfolgt fühlte und "wie in einem Film" vorgekommen sei. Ein videoüberwachtes Zimmer wäre daher "kontraproduktiv" gewesen: "Das hätte ihre Paranoia weiter angeheizt."

Die Frau hatte sich am 27. Oktober 2021 auf eine Polizeiinspektion begeben und Selbstmordgedanken geäußert. Die Beamten gingen von einer Psychose aus und brachten die Mutter eines Kindes in ein Krankenhaus mit einer psychiatrischen Abteilung. Für die Polizeibeamten war "akute Selbstgefährdung" gegeben.