Mitbewohner in betreuter WG niedergestochen: "Entweder er oder ich"

Am Mittwoch ist ein 42-Jähriger in Wien wegen des Vorwurfs des versuchten Mords vor Gericht gestanden. Er hatte am 10. November 2025 seinen Mitbewohner in einer betreuten Wohneinrichtung für Suchtkranke mit einem Jagdmesser niedergestochen.

Die Staatsanwältin ortete eine Tötungsabsicht: "In Österreich nennt man das Mord." Der Angeklagte gab zu, zugestochen zu haben, schilderte aber eine Notwehrsituation. "Ich wollte ihn sicher nicht töten", sagte er zu Prozessbeginn.

Laut der Staatsanwältin tranken die beiden Mitbewohner an jenem Tag gemeinsam im Zimmer des Angeklagten Alkohol, "zunächst eigentlich ein nettes Treffen", wie sie sagte. Doch dann sei ein Streit zwischen den beiden Suchtkranken entbrannt. In dessen Folge soll der Angeklagte dem Opfer mit einem Jagdmesser "einen heftigen Stich in den Bauch versetzt" haben, fuhr die Staatsanwältin fort. Durch die Wucht soll das Opfer zu Boden gefallen sein. Klare Tötungsabsicht laut Staatsanwältin Der Angeklagte soll sich sodann über das Opfer gebeugt haben und das - noch im Opfer steckende - Messer nochmals tiefer in den Körper des Mitbewohners gestoßen haben. Das Opfer erlitt eine Stichverletzung am rechten Oberbauch mit einer etwa sechs Zentimeter breiten Stichwunde und einem zumindest rund elf Zentimeter langen, weitgehend in der Bauchmuskulatur verlaufenden, die Muskulatur durchtrennenden und die Bauchhöhle eröffnenden Stichkanal.

"Glücklicherweise waren das keine lebensgefährlichen Verletzungen", erklärte die Staatsanwältin. Dennoch: "Zum Zeitpunkt des Zustechens hat der Angeklagte es zumindest für ernsthaft möglich gehalten und sich damit abgefunden, dass das Opfer sterben könnte." "Opfer hatte 2,0 Promille intus" Diese Ausführungen stimmten "halbwegs", sagte Sebastian Lesigang, der Verteidiger des Angeklagten. "Von einem Mordversuch kann aber keine Rede sein." Sein Mandant habe an jenem Abend einen Blutalkoholwert von 0,4 Promille aufgewiesen, beim Opfer hingegen seien 2,0 Promille gemessen worden. Während des Umtrunks sei das Opfer immer aggressiver geworden, es sei vom Angeklagten aus dem Zimmer gebracht worden, habe sodann jedoch dessen Tür eingetreten. Der 42-Jährige habe aus Notwehr zum Messer gegriffen.