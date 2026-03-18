Vier Tote nach eingestürztem Gerüst in Wien: So herausfordernd war der Einsatz

Am Tag nach dem Unfall auf der Baustelle in einem Innenhof in der Porzellangasse, bei dem vier Bauarbeiter getötet wurden, ist die Betroffenheit groß. Wie berichtet, haben die Einsatzkräfte erst von einem schwerverletzten Mann (45) gesprochen. Was sich später als falsch herausstellen sollte.

Was passiert ist, schildert die Wiener Berufsfeuerwehr nach dem herausfordernden Einsatz: "Bei Bauarbeiten an einem Gebäude in der Porzellangasse stürzte im Innenhof ein Gerüst und eine Bauverschalung ein. Mehrere Bauarbeiter wurden unter den Trümmern und flüssigem Beton verschüttet." Unterschiedliche Angaben über Vermisste Aufgrund der unterschiedlichen Angaben über mögliche vermisste Bauarbeiter war die Lage vorerst sehr unklar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Berufsfeuerwehr Wien Zunächst herrschte Unklarheit über die Anzahl der Vermissten.

Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde einer der betroffenen Bauarbeiter von der Rettung erstversorgt. Die Suche nach den weiteren vermissten Bauarbeitern gestaltete sich in dem engen Innenhof als äußerst schwierig, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr weiter. Spezialgeräte und Spezialkräfte nachalarmiert Deshalb wurden umfangreiche Spezialgeräte und spezialisierte Einsatzkräfte alarmiert. Vom Katastrophenhilfsdienst Wien wurde auch die Schallortungsgruppe und die Rettungshundestaffel entsendet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Berufsfeuerwehr Wien Der Innenhof.

"Um zu den verschütteten Personen vorzudringen, wurden von mehreren Seiten Zugänge zu dem Innenhof geöffnet – dabei wurden Zäune und Türen entfernt", schildert ein Sprecher der Berufsfeuerwehr: "Parallel dazu wurde begonnen, die Schalungs- und Gerüstteile sowie Eisenarmierungen händisch, mit Seilwinden und einem vorhandenen Turmdrehkran zu entfernen." Flüssiger Beton erschwerte die Arbeiten Dabei habe immer wieder zwischen den Teilen der noch flüssige Beton in aufwändiger Kleinarbeit entfernt werden müssen. Aber nach und nach konnten zwei der Bauarbeiter befreit und geborgen werden", heißt es von der Feuerwehr: "Der Rettungsdienst konnte allerdings nur noch den Tod feststellen." Noch schwieriger haben sich die Bergung der beiden weiteren Bauarbeiter gestaltet. Weitere Trümmer mussten entfernt werden, der langsam fester werdende Beton musste händisch entfernt werden. "Nach ca. zweieinhalb Stunden konnten auch die dritte und vierte verstorbene Person befreit werden", konnte die Feuerwehr nur weitere traurige Nachrichten überbringen. Suche auch an anderen Stellen im Innenhof Aufgrund der sehr unterschiedlichen Aussagen zur Anzahl der vermissten Personen wurde parallel zu den laufenden Bergungsmaßnahmen unter den Trümmern und Lagerungen im Innenhof auch mit den Rettungshunden des Katastrophenhilfsdienstes Wien nach weiteren Personen gesucht. Zusätzlich wurde nach der Bergung der vierten Person laut Feuerwehr der gesamte Trümmerkegel nochmals von einem der Rettungshunde abgesucht, um sicherzustellen, dass keine weiteren Personen verschüttet waren.