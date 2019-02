Prozess in Wien: Tränen, Küsse und eine Miss

Die Anwerbung in der Heimat soll die Mutter von zwei Verdächtigen übernommen haben. Die Angeklagten organisierten die Reise nach Österreich, holten die Frauen vom Flughafen ab. Eine Frau soll sechs Wochen lang in eine Wohnung gesperrt worden sein. Zumindest die Hälfte des Geldes soll den Frauen abgenommen worden sein. Einigen gelang mithilfe von Kunden die Flucht.

Dem widersprechen die Anwälte der Angeklagten. „Alle Mädchen wussten, dass sie hier als Prostituierte arbeiten. Sie konnten hier deutlich mehr verdienen als in ihrer Heimat. Und sie konnten sich auch jederzeit freinehmen“, sagt Mathias Burger, der die 34-jährige mutmaßliche Chefin vertritt.

Sie und die ehemalige Miss hatten selbst als Prostituierte gearbeitet. Ihr Leben in Österreich zelebrierten sie in sozialen Medien. Das hätte die anderen Frauen angesprochen. „Sie wurden Opfer ihrer eigenen Wünsche“, sagt eine Anwältin. „Sie gingen in schicke Restaurants, haben in Szenelokalen getanzt und in Nobelboutiquen eingekauft.“ Zudem hätten sie Geld in ihre Heimat schicken können. „Die lateinamerikanischen Moralvorstellungen sind eben anders als unsere.“

Die Organisation – vom Internetauftritt bis zur Terminvergabe und der Aufteilung des Geldes – sollen die beiden Frauen übernommen haben. Die beiden angeklagten Männer sollen nur Chauffeurdienste für die Damen geleistet haben. Die dritte angeklagte Frau dürfte nur eine Nebenrolle gehabt haben.