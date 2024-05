Prozess: "Hausmann" fand lobende Worte für Hamas-Angriff auf Israel

Herr P. ist ein politischer Mensch. Zwar gibt der Wiener als Beruf "Hausmann" an, doch in seiner Freizeit organisiert er Demos, zudem ist er laut eigenen Angaben internationaler Sekretär einer Kleinstpartei.

Als am 7. Oktober des Vorjahres die Hamas Israel angriff, Menschen getötet oder verschleppt und Frauen vergewaltigt wurden, stand er wenig später am Wiener Stephansplatz bei einer Pro Palästina-Kundgebung. Dort nahm er auch ein Video auf, in dem er vom "heldenhaften Aufstand" sprach. Von einem "beispiellosen Ereignis, einem gerechten Krieg der Palästinenser." Dieses Video wurde zwei Tage später online gestellt, unter anderem auf Youtube. Die Staatsanwaltschaft Wien nennt das "Gutheißung einer terroristischen Straftat".