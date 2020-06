Prozess gegen Schussopfer

Die Damentoilette im dritten Stock des Wiener Landesgerichts wird für diesen Tag gesperrt und in eine Ambulanz umfunktioniert. Richter Thomas Kreuter schiebt höchstpersönlich eine Kranken­trage hinein, auf der sich die Betroffene in Prozess­pausen ausstrecken kann. Kerstin A. wird von Justizwache­beamten im Rollstuhl in einen der kleinen Räume gezwängt, die sich hier Verhandlungssaal schimpfen.

(Im extra für Helmut Elsner reservierten Großen Schwurgerichtssaal sitzt der Bawag-Richter mit den Anwälten und wartet von einem Tag auf den anderen geduldig auf den angeblich für einen Prozessauftritt zu kranken Ex-Banker).

Die 37-jährige Kerstin A. verbarrikadierte sich in der Nacht auf den 7. März 2012 in ihrer Wohnung, als nach einem von ihr ausgelösten Brandalarm Feuerwehr und Polizei an ihrer Tür läuteten. Durch das Guckloch sah sie nur dunkle Gestalten auf dem finsteren Gang und geriet in Panik, es wolle jemand bei ihr einbrechen. Als die Beamten fünf Mann hoch tatsächlich in die Wohnung stürmten, ging sie laut Staatsanwältin Bettina Rudl mit zwei "wirklich großen, heftigen Küchenmessern" auf diese los. Ein Polizist schoss neun Mal auf die Frau, die man zuvor in einem Funkspruch bereits als "tobende Psychopathin" eingeschätzt hatte, ohne aber auf ein für solche Situationen geschultes Sonderkommando zu warten.