Brutale Attacke im Wasserpark: Alle Angeklagten freigesprochen

Im Prozess rund um einen brutalen Gruppenangriff im Wasserpark in Wien-Floridsdorf am 19. November 2025 auf vier junge Männer hat das Wiener Landesgericht am späten Mittwochvormittag alle zehn Angeklagten freigesprochen. Das bestätigte Sprecherin Christina Salzborn der APA. Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf ein Rechtsmittel. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Die zehn Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren wurden bereits enthaftet.

Im Zeugenstand hatten die Betroffenen am Dienstag bereits ihre Angaben geändert. Auch am Mittwoch beim letzten Prozesstag gaben Zeugen an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Wild-West-Szenen bei Schlägerei Rund 30 Syrer waren am 19. November 2025 mit Stöcken, Schlagringen, einer Schreckschusspistole, Pfefferspray und Messern auf ihre Opfer losgegangen. Sie wurden damals zum Teil schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft warf den Männern schwere Körperverletzung vor, wobei einigen lediglich Beitragshandlungen, anderen wiederum nur der Versuch angekreidet wurde. Im Fall des jüngsten Angeklagten stand auch versuchter Mord im Raum. Der Rest der Tatverdächtigen konnte bisher nicht ausgeforscht werden - darunter befindet sich auch der mutmaßliche Drahtzieher des Angriffs.