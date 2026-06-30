Brutale Attacke im Wasserpark: Opfer erinnern sich nicht

Es waren rund 30 junge Männer, die am Dienstag vor dem Saal 312 im Landesgericht für Strafsachen warteten – Freunde und Familienmitglieder der zehn Angeklagten. Nicht einmal die Hälfte von ihnen durfte dem Prozess dann auch beiwohnen, die Plätze waren stark beschränkt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den zehn Angeklagten im Alter von 15 bis 27 Jahren vor, am 19. November des Vorjahres mit Stöcken, Schlagringen, einer Schreckschusspistole, Pfefferspray und Messern auf vier junge Männer losgegangen zu sein. Sie müssen sich nun wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten, dem jüngsten wird zudem versuchter Mord angekreidet.

20 Männer flüchtig Laut Angaben der Opfer habe die Angreifer-Gruppe aus weit mehr Männern bestanden – es sollen zwischen 20 und 30 Syrer gewesen sein –, die übrigen konnten aber flüchten und bisher nicht ausgeforscht werden. Am Dienstag standen die Opfer im Fokus, sie wurden unter größten Sicherheitsvorkehrungen angehört: Vor dem Verhandlungssaal standen sechs Polizistinnen und Polizisten. Die Einvernahmen der drei Betroffenen, die attackiert worden waren, gestalteten sich allerdings als wenig ergiebig. Zwei der Betroffenen konnten bei einer Gegenüberstellung im Gerichtssaal von den zehn Angeklagten keinen als Täter bzw. Tatverdächtigen identifizieren. „Ich kenne keinen Einzigen von denen“, sagte einer der Zeugen. Der 18-Jährige war festgehalten und seinen Angaben nach von vier maskierten Männern mit einem Schlagring verdroschen worden, ehe ihm in den linken Oberschenkel gestochen wurde.