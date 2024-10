Prozess: 19-Jährige in Wiener Abbruchhaus vergewaltigt und eingesperrt

Weil er eine 19-Jährige am 4. August 2024 in einem Abbruchhaus vergewaltigt und anschließend eingesperrt haben soll, ist am Mittwochnachmittag am Wiener Landesgericht gegen einen 32-jährigen Mann verhandelt worden. Die Betroffene hatte sich befreit, indem sie mit ihrem Handy die Polizei alarmierte. Der verschlossene Raum wurde schließlich von der Feuerwehr geöffnet, die junge Frau "aufgelöst, zitternd und in einem Schockzustand befreit", wie die Staatsanwältin erklärte.

Der aus Afghanistan stammende Angeklagte, der zuletzt ohne Unterstand war, hatte die psychisch beeinträchtigte junge Frau im Bereich der U-Bahn-Station Josefstädter Straße kennengelernt. Er brachte sie dazu, ihn in ein nahe gelegenes Abbruchhaus zu begleiten, wo ihm ein Raum als eine Art Wohnstätte diente. Dort entkleidete er laut Anklage die 19-Jährige und zwang sie zu Sex, obwohl die Frau "Lass mich los, ich will das nicht" gesagt und geweint haben soll.