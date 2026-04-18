Protest gegen Lobau-Autobahn: „Öffis statt Monsterbau“

Die geplante Lobau-Autobahn sorgt weiterhin für hitzige Diskussionen. Zuletzt wurde das Protestcamp in St. Marx geräumt, wo Autobahngegner und Gegner der dort geplanten Multifunktionshalle gemeinsame Sache gemacht hatten.

Nun hat sich der Protest Richtung geplanter Baustelle verlegt. Am Samstag fand eine große Protestkundgebung im frühlingshaft grünen Bill-Grah-Park in Essling statt. Umweltgruppen, wie die Initiative „Esslinger für die Lobau“, Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie Künstlerinnen und Künstler hatten dazu aufgerufen, gegen den im angrenzenden Niederösterreich bereits gestarteten Bau ins Feld zu ziehen.

"Retten wir die Donau-Au"

Hunderte Menschen, von ganz jung bis alt, waren mit Transparenten und Fahnen in den Park gekommen. „Schützen wir die Lobau, retten wir die Donau Au“, wird die Hymne der Lobau im Bill-Grah-Park skandiert.

Die Protestveranstaltung wird zwar von guter Stimmung begleitet, die Aussicht für die Lobau allerdings weniger: „Dieses Projekt bringt keine Verkehrsentlastung“, sagt Autobahngegner Wolfgang Rehm über die „teuerste Sackgasse" Österreichs.

„Öffis statt Monsterbau, für uns alle und die Lobau“, ist auf einem Transparent zu lesen, worum es den Gegnern der Lobau-Autobahn geht. Oder besser, worum sie kämpfen, wofür sie stehen.