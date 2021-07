Protest gegen Hausarzt-Zentren

Präzisierungen wünscht sich der Kammer-Chef auch bei den vertraglichen Regelungen. "Der Entwurf sieht zwar einen Gesamtvertrag vor, aber das ist ebenfalls sehr unkonkret formuliert." Szekeres kritisiert vor allem, dass die Verträge von einzelnen Ärzten mit den Kassen künftig leichter gekündigt werden können, wenn in der gleichen Region eine Primärversorgungseinheit gegründet wird. "Damit ist ihre Existenz bedroht. Sie werden dazu gezwungen, selbst eine Anstellung in einem Zentrum anzunehmen."

"Die Ärztekammer malt den Teufel an die Wand", sagt Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer. "Das Gesetz ist so formuliert, dass kein Investor ein Interesse haben wird, ein solches Zentrum zu errichten." Neue Stellen in den Zentren könnten immer nur dann entstehen, wenn bestehende Kassenordi-Stellen frei würden. "Ein Investor müsste also einen sehr langfristigen Businessplan haben, zumal er sicher nicht ein einzelnes Zentrum, sondern gleich mehrere betreiben wird wollen."

Eine einfachere Kündigungsmöglichkeit für Ärzte kann Pichlbauer aus dem Entwurf nicht herauslesen. "Es gilt der gleiche Schutz wie bisher." Und der Patient könne auch in einem Zentrum "seinen" Hausarzt konsultieren.

Der Experte ist überzeugt: "Hausärzte, die ihren Job ernst nehmen, werden schnell erkennen, dass diese Art zu arbeiten sehr vorteilhaft ist. Im Gegensatz zum bisherigen System, wo man 200 Patienten pro Tag abfertigen muss und nicht mit Kollegen und der Pflege eng abgestimmt ist."