Prostitution wird in die Nacht verbannt

Die einzige offizielle Straßenstrich-Zone in Wien wird ab 1. Juni zeitlich eingegrenzt. Konkret dürfen die Sexarbeiterinnen dann ihre Dienste auf der Messe- und Südportalstraße im Prater nur noch zwischen 22 Uhr und sechs Uhr Früh anbieten. Die Regelung wird vorerst bis Ende September gelten.

„Genau dieses Zeitfenster wird heute, Dienstag, in der Bezirksvertretung beschlossen. Ich gehe davon aus, dass der Beschluss einstimmig ausgehen wird“, sagt der Leopoldstädter Bezirkschef Gerhard Kubik. Noch Dienstagabend, so Kubik weiter, wird die Polizei informiert. Morgen, Mittwoch, soll die neue Regelung im Amtsblatt erscheinen und ist somit offiziell.

Doch der Beschluss im Bezirk gilt nur als theoretische Maßnahme. Kubik fordert zusätzlich strenge Kontrollen durch die Polizei: „Ganz in der Nähe liegt ein Wachzimmer. Ich hoffe, dass die Gegend auch intensiv überwacht wird.“