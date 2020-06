Promi-Goldschmied nach acht Monaten U-Haft wieder frei

City-Juwelier Ernst K., 54, hielt im Vorjahr Finanz, Kripo und Justiz über Monate auf Trab. Denn der Goldschmied der Schönen und Reichen soll, über Bruchgold-Importe aus dem Osten, mindestens 50 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben.

K. soll aber auch die Ost-Mafia hintergangen haben. Denn Morddrohungen gegen seine Familie waren die Folge. Am 1. Oktober 2012 stellte er sich – nach Flucht – im Beisein seines Anwalts, Wolfgang Bernt den Behörden. Bernt damals: „Mein Mandant ist jetzt froh, in Haft zu sein. Er ist geständig.“ Die Vorwürfe lauten auf Geldwäsche und Steuerbetrug. Strafausmaß: bis zu zehn Jahre Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft arbeitet zurzeit an der Anklage.