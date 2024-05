Pro-Palästina-Camp geräumt: Proteste und Sperre bei der Roßauer Lände

In der Nacht auf Donnerstag wurde das Pro-Palästina-Camp im Alten AKH in der Alserstraße in Wien geräumt, eine Hundertschaft an Polizisten war angerückt, um die rund 40 Camper zum Aufgeben aufzufordern.

Die meisten gingen freiwillig, drei Personen, die das Areal nicht verlassen wollten, wurden festgenommen.