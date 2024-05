Gegendemo bei Pro-Palästina-Camp bei Uni Wien: Polizei muss schlichten

Seit drei Tagen campen pro-palästinensische Aktivisten im Alten AKH Campus der Uni Wien . Bisher verlief alles friedlich, am Mittwoch gegen 12 Uhr kam es dann zu einer Gegendemo .

Die Gegendemonstranten hielten Israel-Flaggen in die Luft. Separiert wurden die beiden Demos von der Polizei.

Insgesamt standen sich auf beiden Seiten mehrere Dutzend Demonstranten gegenüber. Am Montag hatten sich noch an die 100 Menschen im Pro-Palästina-Camp versammelt. Der "harte Kern" besteht aus jungen, meist weiblichen Aktivisten, die laut eigenen Angaben Studierende sind. Sie fordern, dass Universitäten alle Verbindungen zu Unternehmen auflösen, die zum Krieg in Palästina beitragen.