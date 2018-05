Privates Augenzentrum beim Wiener Donauspital sorgt für Unmut

Dass jetzt ausgerechnet Binder ein privates Augenzentrum nur wenige Meter vom Donauspital entfernt leitet, kommt manchen merkwürdig vor. „Hier stellt sich die Frage eines Interessenskonflikts“, sagt Neos-Gemeinderat Stefan Gara. Die Vorlaufzeit für die Errichtung des Augenzentrums könnte länger als ein Jahr betragen haben und somit noch in die Zeit fallen, als Binder für den KAV die Absiedlung der Augenabteilung vorangetrieben habe. Gara will eine Anfrage an die Gesundheitsstadträtin einbringen. Ihn stört auch, dass das Zentrum keinen Kassenvertrag hat und so zu keiner Entlastung des Spitals führen werde.

Binder weist die Vorwürfe zurück: „Der Plan für eine KAV-interne Zentralisierung der Augenmedizin geht auf die Jahre 2010 und 2011 zurück. Damals war von dem Projekt der Universität noch überhaupt keine Rede.“ Ihre Arbeit für die Uni habe sie erst im Oktober 2017 aufgenommen, also erst nach ihrem Ausscheiden aus dem KAV.

Auch die Wahl des Standortes für das private Zentrum (der Vertrag dafür wurde laut Binder im Jänner 2018 unterschrieben) habe keinen besonderen Hintergrund, „es hätte auch im 23. Bezirk entstehen können“.