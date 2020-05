Privat-Residenz statt Hotel-Suite

Natalie Pollmann (26) hat eine süße Zwei-Zimmer-Wohnung in Wien-Margareten. Vom Wohnzimmer mit der grasgrünen Couch gelangt man in den kleinen Hinterhof-Garten mit der roten Garten-Garnitur. Pollmann wollte ihre Wohnung in der Song-Contest-Woche privat über AirBnB vermieten. AirBnB ist eine in den USA gegründete Online-Plattform, über die in 34.000 Städten und 190 Ländern Urlaubsunterkünfte privat vermietet werden – vom kleinen Einzelzimmer bis zum Luxus-Haus am Meer. Die Vermieter präsentieren ihre Unterkünfte samt Fotos und Konditionen auf der Website, die Mieter können direkt buchen. Allerdings nur, wenn sie sich vorher registrieren, denn sowohl Mieter als auch Vermieter dürfen einander bewerten.