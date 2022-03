Am Mittwochnachmittag geriet ein Pritschenwagen in der Alberner Hafenzufahrtsstraße in Wien-Simmering in Brand.

Noch bevor die Feuerwehr zum Vorfallsort gerufen wurde, konnte sich der Lenker aus eigener Kraft retten. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit einer Löschleitung unter Atemschutz die Flammen zu bekämpfen. Der brennende Klein-Lkw wurde durch den Einsatz von Schaummittel letztlich abgelöscht.