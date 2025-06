Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat die Pride schon vor Wochen verbieten lassen, der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony hat sich davon allerdings nicht beeindrucken lassen und hält an der Veranstaltung fest. Orban droht mittlerweile die Pride von der Polizei auflösen zu lassen und stellt Strafen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Aussicht.

Es sei zudem wichtig, sich mit aller Macht gegen Entwicklungen wie jene in Ungarn zu stellen. "Die Einschränkungen greifen um sich. Auch die FPÖ hat in Oberösterreich überlegt, die Pride verbieten zu lassen.

Vorsicht am Heimweg in Budapest

Gefährlich sei es vor allem, wenn man die Pride wieder verlässt, warnt Kraus. Es seien bereits vier Demos von rechtsextremen Gruppen angemeldet worden, so Kraus. "Es besteht also die Möglichkeit, am Heimweg angegriffen zu werden." Man solle also unbedingt Sicherheitsempfehlungen beachten und etwa nicht sichtbar eine Regenbogenfahne tragen.

Kraus hat selbst schon brenzlige Situationen erlebt. "Bei der Pride in Belgrad vor zwei Jahren bin ich mit Kreuzen beworfen worden."