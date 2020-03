Preßgasse: Neuer Gemeindebau nach Gasexplosion mit zwei Toten

Die Stadt Wien kündigte nun an, dass im März eine Planeinsicht zum Neubau und auch die Einreichung bei der Baupolizei erfolgen würden. Demnächst werde es auch eine Informationsveranstaltung für die betroffenen Mieterinnen und Mieter geben. Den Baustart kündigte Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál ( SPÖ) für das Frühjahr 2021 an. Voraussichtlich um den Jahreswechsel 2022 auf 2023 soll der Bau abgeschlossen sein und die Bewohnerinnen und Bewohner könnten in die neuen Wohnungen einziehen, heißt es in einer Aussendung der Stadt. „Selbstverständlich können die Mieter zu ihren alten Mietvertragskonditionen in die neuen Wohnungen einziehen. Alle früheren Bewohner, die das wollen, können natürlich in die gewohnte Umgebung zurückziehen“, versicherte Gaál. Im neuen Gebäude wird es 39 Wohnungen geben – 30 Wohnungen waren es im alten Bau. Im Erdgeschoß soll es eine Konditorei geben.