"Reifröcke als Sicherheitsrisiko": Klimaaktivisten wurde Eintritt zu Ball verwehrt

Vier Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten hätten am Freitagabend gern den vom Presseclub Concordia ausgerichteten Presseball in Wien besucht, wurden aber nicht eingelassen. Wie die "Lobau bleibt"-Bewegung und "Fridays for Future" am Samstag mitteilten, sei ihnen der Eintritt verwehrt worden, obwohl sie gültige Karten hatten und im vorgegebenen Dresscode - im festlichen Abendkleid bzw. schicken Abendanzug - erschienen waren.

"Wie kann sich diese Veranstaltung als Beitrag zu einer offenen, demokratischen Gesellschaft verstehen, wenn zwei Worte als Ausdruck der Solidarität mit 'Lobau bleibt', aufgedruckt auf Kleidern und Schärpen, nicht toleriert werden?", fragte sich Veronika Müller, eine der abgewiesenen Aktivistinnen.

"In welche Richtung gehen wir, wenn es verboten ist, auf ein aus der Zeit gefallenes fossiles Betonprojekt wie die Lobau Autobahn samt Lobautunnel am Presseball aufmerksam zu machen?", ergänzte Flora Peham, die ebenfalls zu der Gruppe zählte.

Presseclub Concordia. Entscheidung von Rathauswache getroffen

"Im Rathaus sind grundsätzlich politische Kundgebungen nicht erlaubt, weshalb der Zutritt zum Ball untersagt wurde. Die Entscheidung wurde seitens der Rathauswache getroffen", hieß es in einem von der APA erbetenen Statement seitens des Presseclub Concordia.