Prozess gegen Klimaaktivisten startet: 47 Personen angeklagt

Sie haben polarisiert und mit ihren Aktionen für Aufsehen und Bewusstseinsbildung gesorgt, aber auch viele vor den Kopf gestoßen: Die Mitglieder der mittlerweile aufgelösten "Letzten Generation", die sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben hatten.

Ihr Anliegen: Dass die Entscheidungsträger schneller und konsequenter in Sachen Klimaschutz handeln. Eine der Forderungen war Tempo 100 auf der Autobahn, Tempo 80 auf Landstraßen. Dafür haben sie oft den Verkehr mit ihren Aktionen zum Erliegen gebracht. Dabei waren sie selbst immer wieder Angriffen ausgesetzt.

Auch Konzerne und Museen standen im Visier der Klimaaktivistinnen und -aktivisten. Laut Ansicht der Staatsanwaltschaft Wien haben zumindest 47 Personen die Grenzen des Strafrechts überschritten. Hauptsächlicher Vorwurf: Sachbeschädigung sowie schwere Sachbeschädigung. Das Verfahren wurde auf mehrere Blöcke aufgeteilt, heute stehen sieben Personen vor Gericht, darunter auch eine der damaligen Leitfiguren.

Bei den restlichen Angeklagten handle es sich - zumindest aus strafrechtlicher Sicht - laut Gericht noch um die "kleineren Fische". Die "Letzte Generation" hatte bis zu ihrer Auflösung im Sommer 2024 immer wieder mit Blockaden auf Straßen, Autobahnen oder an anderen Verkehrsknotenpunkten gegen die Klimapolitik der damaligen türkis-grünen Bundesregierung protestiert.