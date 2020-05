Praxislehrer ächzen unter Studentenansturm

Wer Lehrer werden will, braucht nicht nur eine theoretische Ausbildung, sondern muss auch praktische Stunden absolvieren. Diese erfolgen im Pflichtschulbereich an ausgewählten Schulen durch erfahrene Kollegen, so genannte Praxislehrer. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Lehrern wurde die Zahl der Studienplätze an der Pädagogischen Hochschule (PH) Wien enorm erhöht. Waren 2009 noch 1500 Studenten eingeschrieben, studieren derzeit 2650 Studenten an der PH Wien. Die Zahl der Lehrer blieb nahezu gleich. Mit Folgen.