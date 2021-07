Praterstraße: Zwischen Handyshops und Szenelokalen

Drei Jahre lang ist er immer auf dem Weg zur Arbeit daran vorbeigegangen. An dem kleinen Lokal in dem Gebäude mit der schönen Fassade und dem netten Platz davor. Das Haus heißt "Zum Jonas", auf dem Platz davor steht ein Johann (Nestroy nämlich) und betrieben wird das Lokal in der Praterstraße 19 seit Kurzem von einem Gabriel. Gabriel Alaev nämlich.

Der 30-jährige Sohn eines Usbeken und einer Mistelbacherin hat dort sein Restaurant "Ramasuri" eröffnet. Für alle, die es nicht wissen: Als Ramasuri bezeichnet man einen Wirbel, ein Durcheinander, ein Chaos. Durcheinander sind in dem Lokal aber maximal die Farben (jene der Speisen genauso wie die der Graffiti an den Wänden oder die bunt zusammengewürfelten Schanigarten-Möbel) – und manchmal auch der Chef. "Zumindest hat eine Freundin gesagt, ein Ramasuri, das passt so gut zu mir."