Praterstraße ab Donnerstag wieder für Pkw befahrbar

Die Arbeiten an den Grünflächen, den entsiegelten Gehsteig- und Platzbereichen sowie am Einrichtungsradweg stadteinwärts laufen noch bis Herbst. Auch die Platzgestaltungen am Nestroy- und Rosl-Berndt-Platz werden bis zum Jahresende umgesetzt. "Der neue Radhighway wird bereits bestens angenommen und ich freue mich, dass auch die Begrünungsmaßnahmen und Verkehrsfreigaben im Zeitplan liegen", so Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Mittwoch.