Praterstern ist Obdachlosenmagnet

Die blauen Bodenmarkierungen am Praterstern sind ein Versuch. Sie sollen helfen, die Ein- und Ausgänge zum Bahnhof freizuhalten. Unter anderem frei von „marginalisierten Menschen“ – wie jene, die am Rand der Gesellschaft stehen, im Fachjargon der Streetworker genannt werden. Gemeint sind Obdachlose, Alkoholkranke und Drogenabhängige, die vor dem Bahnhof herumlungern.

Passanten, Fahrgäste und Unternehmer, die ihre Geschäfte auf dem Bahnhofsareal haben, fühlen sich von Dutzenden Obdachlosen gestört. „Viele sind verunsichert, haben einfach ein unangenehmes Gefühl“, sagt der Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Karlheinz Hora (SP). „Zum Beispiel, weil die Ausgänge oft von den Obdachlosen versperrt sind.“ Vertreiben wolle man diese aber nicht.

Abhilfe sollen nun die neuen blauen Streifen und „Fußgänger“-Piktogramme schaffen, die die Wege vor dem Bahnhof kennzeichnen. Die Maßnahme scheint zu funktionieren: Beim KURIER-Lokalaugenschein am Dienstagvormittag stehen etliche Personen mit Schnapsflasche oder Bierdose in der Hand in den Bereichen zwischen den Ausgängen herum – nicht mehr direkt davor.

Der Praterstern ist nicht erst seit Kurzem Anlaufstelle für Menschen am Rand der Gesellschaft. Zum einen ist er öffentlich leicht zu erreichen. Und zum anderen bietet ein täglich geöffneter Supermarkt in der Bahnhofshalle permanente Versorgung.

„Nicht nur für Obdachlose“, wie Hannes Schindler von der Suchthilfe Wien erklärt, „sondern auch für Menschen in prekären Wohnverhältnissen, die den Praterstern quasi als erweitertes Wohnzimmer nutzen und hier ihre sozialen Kontakte pflegen.“ Einer, der hier die Tage verstreichen lässt, ist der 30-jährige Jimmy (Name von der Redaktion geändert).