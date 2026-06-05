Prater-Unternehmer verunglückt: „Wir halten jetzt alle zusammen“

Auf das sonst so fröhliche Ambiente im Wiener Wurstelprater sollte sich Donnerstagabend ein düsterer Schatten legen. Acht Fahrgeschäfte stellten kurzfristig ihren Betrieb ein. Der Grund ist ein trauriger:

Unternehmer und Prater-Urgestein Walter Pondorfer ist einer der vier Toten, die wenige Stunden zuvor mit einem Kleinflugzeug in Kroatien abgestürzt sind. Pondorfer ist Gründer von „Funtime“, das in Wien und auch international mit Fahrgeschäfte in Vergnügungsparks für Furore sorgt. Am Freitag bestätigte eine Pressesprecherin im Auftrag Pondorfers Familie sein Ableben. Er sei mit Leib und Seele Praterunternehmer gewesen, hieß es wenig später von der Familie. Weswegen man entschlossen hatte, die Fahrgeschäfte – darunter Black Mamba, Praterturm. Sling Shot und Apollo 12 – noch am Freitag wieder aufzusperren. „Er hat für die Vergnügungsbranche gelebt und würde wollen, dass es weitergeht!“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden der Familie „großartig zur Seite stehen“, erklärten sie weiter. „Wir halten jetzt alle zusammen“.

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Private Reise Der 64-Jährige habe mit zwei Freunden privat nach Pula reisen wollen. Gestartet wurde beim Flugplatz Lienz/Nikolsdorf in Osttirol. Das Unglück, bei dem alle drei Passagiere und der Pilot umkamen., ereignete sich um 11.20 Uhr über der kroatischen Halbinsel Istrien. Zwei bis drei Kilometer südwestlich des Sportflugplatzes nahe Medulin stürzte das Flugzeug ab. Warum die einmotorige Maschine ins Trudeln geraten ist, ist noch ungeklärt. Erst sei das Flugzeug bis zu einer Höhe von etwa 300 Metern normal geflogen, wie der pensionierte Pilot Nijaz Delić, der auf die Landung der Maschine in Medulin gewartet hatte, gegenüber dem kroatischen Rundfunksender HRT erklärte. „Dann geriet es plötzlich ins Trudeln.“