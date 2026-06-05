4 tote Österreicher bei Kleinflugzeug-Absturz: Prater-Legende unter Opfern

Beim Absturz eines in Osttirol gestarteten Kleinflugzeugs in Kroatien sind am Donnerstag vier Österreicher ums Leben gekommen. Die Männer sind in den Jahren 1961, 1968, 1978 und 1986 geboren, berichtete die kroatische Nachrichtenagentur HINA am Freitagvormittag nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Pula. Laut Berichten der Krone soll der Osttiroler Unternehmer Walter Pondorfer unter den Opfern sein.

Das wird dem KURIER auch von einer Pressesprecherin im Auftrag der Familie heute bestätigt.

Pondorfer ist dank seiner Firma "Funtime" zu einem der wichtigsten Freizeit-Pioniere Österreichs avanciert und machte sich auch international einen Namen. Im Wiener Prater ist etwa der 100 Meter hohe „Freefall Tower“ von Funtime.

Die Verstorbenen sollen demnach obduziert und alle relevanten Umstände des Unfalls geklärt werden, hieß es. Für die Insassen war jede Hilfe zu spät gekommen.