Segelflugzeug-Pilot überstand Notlandung in der Steiermark unverletzt

Ein 34-jähriger Mann hat am Donnerstag eine Notlandung mit seinem Segelflugzeug in Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) unverletzt überstanden. Das gefährliche Manöver war notwendig, weil dem Mann der Aufwind fehlte - also steuerte er sein Flugzeug in einen Getreideacker, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Kurz vor Mittag war der 34-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag von Kapfenberg nach Mitterndorf geflogen. Dabei bekam er beim Rückflug zum Flugplatz, eigenen Angaben zufolge, zu wenig Aufwind, weshalb er eine außerplanmäßige Landung vornehmen musste. Mehrere Polizeistreifen machten sich nach eingelangten Notrufen sofort auf die Suche nach dem Flugzeug. Der 34-Jährige blieb bei dieser Landung unverletzt, lediglich das Segelflugzeug wurde am rechten Flügel beschädigt.