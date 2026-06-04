Beim Absturz eines in Österreich gestarteten Kleinflugzeugs über der kroatischen Halbinsel Istrien sind am Donnerstag alle vier Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das berichten kroatische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Die Ermittler machten jedoch vorerst keine Mitteilung zur Identität und Staatsbürgerschaft der Opfer. Das Außenministerium bestätigte, dass es mit den kroatischen Behörden zur Feststellung der Nationalitäten der Opfer in Kontakt steht.