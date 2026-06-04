Bugfahrwerk von Lufthansa-Boing knickt plötzlich ein: Mehrere Verletzte

Bei einem Unfall mit einer Lufthansa-Maschine am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter der deutschen Fluglinie verletzt worden. Lufthansa bestätigte, dass es am Donnerstag gegen 12.45 Uhr am zu einem "Vorfall" kam.

Betroffen sei eine Boeing 787-9 Dreamliner. Zum Hergang sagte der Sprecher: "Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein." Das Flugzeug trug die Flugnummer LH450 und sollte nach Los Angeles fliegen.