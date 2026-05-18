Drama in Split: Flugzeug kommt von Piste ab

Schrecksekunde für die Passagiere von Croatia Airlines : Der Airbus A220-300 kam am Samstag gegen 13:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Grasfläche zu stehen . Videoaufnahmen zeigen, wie die Maschine abrupt abbremst, eine dichte Staubwolke hinter sich herzieht und schließlich links neben der Startbahn stoppt. Laut Angaben der Fluggesellschaft befanden sich 130 Passagiere sowie fünf Besatzungsmitglieder an Bord. Verletzte gab es nicht.

Regulärer Flug nach Frankfurt

Die Maschine befand sich auf einem regulären Flug nach Frankfurt am Main, konnte jedoch nicht starten. Während des Startlaufs geriet das Flugzeug offenbar ins Straucheln und kam links neben der Startbahn auf einem Grünstreifen zum Stillstand.

Medienberichten zufolge wurde der Startabbruch bei einer Geschwindigkeit von rund 250 km/h erzwungen. Dabei wurden Hinweisschilder sowie die Randbefeuerung der Startbahn beschädigt. Nach ersten Einschätzungen wurden am Flugzeug selbst das Fahrwerk sowie die Unterseite des Rumpfes in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem die Maschine zum Stillstand gekommen war, leiteten die Rettungskräfte umgehend die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ein. Die Passagiere konnten das Flugzeug über mobile Treppen verlassen.