Schubhäftling löst Notrutsche in AUA-Maschine nach Wien aus

In einem Flugzeug der AUA nach Wien ist es am Donnerstag am Berliner Hauptstadtflughafen zu einem Vorfall mit einem Schubhäftling gekommen. In den hinteren Reihen begann der Mann zu randalieren und wurde von den ihn begleitenden Polizisten aus dem Flieger geleitet, wie ein dpa-Reporter berichtete. Durch das Gerangel sei an der Vordertür des Airbus A320 die Notrutsche ausgelöst worden. Alle Passagiere mussten demnach wieder aussteigen. Verletzte gab es nicht.

Das Flugzeug sollte in der Früh von Berlin nach Wien fliegen. Eine Sprecherin von Austrian Airlines bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) einen Vorfall in der Maschine mit einem Mann, der abgeschoben werden sollte. Der Passagier habe sich lautstark bemerkbar gemacht, weswegen beschlossen worden sei, dass er aussteigen müsse. Leider sei die Notrutsche aktiviert gewesen.

Das Innenministerium in Wien ließ zu dem Vorfall wissen: "Beim Abgeschobenen handelt es sich um einen pakistanischen Staatsangehörigen, der von Deutschland am Weg nach Zypern (Larnaka) war (...). Es sei ledig eine Zwischenlandung in Wien vorgesehen gewesen. "Es handelte sich um eine sogenannte Durchbeförderung - es besteh keine asyl- oder fremdenrechtliche Zuständigkeit der österreichischen Behörden."