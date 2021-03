Postkasten-Knacker: Jugendliche Verdächtige angezeigt

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die Polizei, nachdem er zwei männliche Personen beim Aufbrechen von Postkästen in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten beobachtet hatte. Anhand einer Beschreibung der Tatverdächtigen wurde eine Fahndung eingeleitet.

Dabei konnten zwei 16-Jährige in einer Straßenbahn angehalten werden. Die Jugendlichen stehen im Verdacht insgesamt elf Postkästen aufgebrochen zu haben. Sie wurden nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.

