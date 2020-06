Pop-up-Store statt Wettlokal: Eine Straße macht sich chic

Geht es nach dem Wirtschaftsbund, könnten in die ehemaligen Automaten-Lokale Pop-up-Stores einziehen – also Shops, die für eine bestimmte Zeit in einem leeren Geschäft eingerichtet werden. "Pop-up-Stores würden hier eine Aufwertung bedeuten", sagt Biach.

Das sehen auch Hannes Baumgartner (28), Andreas Jungblut (22) und Maximilian Edlauer (22) so. Die drei St. Pöltner haben die Online-Plattform "The Salesroom" gegründet und vermitteln freie Geschäftsflächen zwischen Unternehmern und Immobilienmaklern oder Hausbesitzern. Vermittelt werden ganze Shops oder auch nur Teile davon, Hinterzimmer zum Beispiel oder einzelne Regale.

"Wir haben viele Jungunternehmer kennengelernt, die sich einfach noch keine eigenen Shops leisten konnten und deshalb nur online präsent waren", sagt Baumgartner. Deshalb seien sie auf das Konzept eines Online-Vermittlers gekommen. "Es gibt viele freie Geschäftsflächen in Wien. Auch in guter Lage. Und der Trend geht zu Pop-up-Geschäften", sagt der WU-Absolvent. Etwa 20 Mietverträge haben die Jungunternehmer seit ihrer Firmengründung im Juni abgewickelt. Die Nachfrage sei sehr groß.