Polster Anton und Wiener Viktoria

Braun gebrannt, die Frisur gelockt und gebändigt, die Sonnenbrille modisch, wie immer einen Schmäh` nach dem anderen auf den Lippen. Mitarbeiter des Vereins werden von Toni Polster grundsätzlich mit Wangenkuss begrüßt: "Hallo, mei` schena Bua."



Fünf Tage in der Woche bittet der Goleador in Ruhestand seine Schützlinge zum Training, am Wochenende wird Einstudiertes in einem Test in Hinblick auf die Saison in der Wiener Stadtliga geprobt. "Frei ist nur der Sonntag."



Ein Schleifer sei er deshalb noch lange nicht. "Da müssen die Burschen reinbeißen. Bei meinem Training hat sich aber noch keiner erbrochen. Ich verzichte auf das ewig lange Laufen, so wie wir es früher machen mussten." Vielmehr setzt Polster auf hoch intensives Intervall-Training. Und auf Lifekinetics, eine Trainingsmethode, bei der mit unkonventionellen Übungen Reize gesetzt werden.



Immerhin will man hoch hinaus in Wien-Meidling, auch wenn man sich vorerst bescheidene Ziele setzt in der vierten Leistungsklasse, die kommendes Wochenende angepfiffen wird. "Als Aufsteiger müssen wir uns zuerst konsolidieren. Aber natürlich nehmen wir, was wir bekommen können. Ich bin begeistert von unseren jungen Talenten." Die sollen angeführt werden von den wenigen Routiniers wie Abwehrchef Mario Feurer. Der Altersschnitt des Kaders beträgt 23,5 Jahre. "Ich habe eine gute Truppe." Und mit Markus Kappeler einen Torjäger, der in der Oberliga 46 Tore erzielt hat und ihn ein wenig an sich selbst erinnert.