Ausgebüxte Esel auf Wiener Westeinfahrt: Polizei bewies Einfallsreichtum

Ungewöhnlicher Einsatz für die Wiener Polizei in der Nacht auf Samstag: Auf der Westeinfahrt in Wien-Hietzing irrten zwei ausgebüxte Esel auf der Straße herum. Es kam zu gefährlichen Szenen mit Verkehrsteilnehmern.

Gürtel als Halfter benutzt Autolenker hatten die Polizei verständigt, nachdem sich die Tiere auf die Fahrbahn verirrt hatten. Beamte der Stadtpolizeikommanden Meidling und Fünfhaus sperrten umgehend die rechte Fahrspur und zeigten sich kreativ. Sie funktionierten ihre Gürtel der Dienstuniform zu Nothalftern um, legten sie den Tieren um und sicherten so die Esel.