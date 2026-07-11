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Ausgebüxte Esel auf Wiener Westeinfahrt: Polizei bewies Einfallsreichtum
Zwei Tiere irrten in der Nacht auf der Fahrbahn herum. Die Beamten funktionierten ihre Gürtel zu Halftern um.
Ungewöhnlicher Einsatz für die Wiener Polizei in der Nacht auf Samstag: Auf der Westeinfahrt in Wien-Hietzing irrten zwei ausgebüxte Esel auf der Straße herum. Es kam zu gefährlichen Szenen mit Verkehrsteilnehmern.
Gürtel als Halfter benutzt
Autolenker hatten die Polizei verständigt, nachdem sich die Tiere auf die Fahrbahn verirrt hatten. Beamte der Stadtpolizeikommanden Meidling und Fünfhaus sperrten umgehend die rechte Fahrspur und zeigten sich kreativ. Sie funktionierten ihre Gürtel der Dienstuniform zu Nothalftern um, legten sie den Tieren um und sicherten so die Esel.
Diese waren aus einem Gehege im Lainzer Tiergarten entwischt, sie wurden von ihrer Besitzerin in einem Anhänger zurückgebracht. Weder Mensch noch Tier wurden verletzt, berichtete die Polizei.
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