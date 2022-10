Polizisten bei Einsätzen in Wien leicht verletzt

Ein 27-jähriger Österreicher wurde am Sonntag um 6.30 Uhr am Praterstern von einem Ladendetektiv beobachtet, wie er diverse Gegenstände in seine Jackentasche gesteckt haben soll und anschließend, ohne zu zahlen, das Lebensmittelgeschäft verließ. Der Tatverdächtige wurde nach dem Diebstahl vom Ladendetektiv angehalten. Die Polizei wurde alarmiert.

Der 27-Jährige weigerte sich aber, sich auszuweisen und war äußerst aggressiv gegenüber den alarmierten Beamten. Er attackierte die Polizisten mit Schlägen und einem Fußtritt, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Türe einer Bank beschädigt

Am Sonntagabend wurde dann ein weiterer Beamter verletzt. Die Polizei war alarmiert worden, weil ein 42-jähriger Österreicher die Türe einer Bank in Ottakring beschädigt haben soll. Der Tatverdächtige konnte von den Polizisten angehalten werden. Er zeigte sich äußerst aggressiv, beschimpfte die Beamten, wollte sich nicht ausweisen und versuchte dann zu flüchten. Als die Polizisten das verhindern wollten, attackierte er sie, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde.

Bei der Personendurchsuchung wurde Suchtmittel, vermutlich Cannabis, sichergestellt.

Bei der Ablieferung des 42-Jährigen in einer Polizeiinspektion versetzte er einem Polizisten einen Fußtritt gegen das Handgelenk, wodurch der Beamte leicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.

