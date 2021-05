Polizist verletzt: Streit zwischen Vater und Sohn eskalierte

Ein 32-jähriger Österreicher soll am Sonntagabend mit seinem 64-jährigen Vater in Wien-Simmering in Streit geraten sein. Auslöser des Streits waren die Wohnverhältnisse in der gemeinsamen Wohnungen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering versuchten die Auseinandersetzung zwischen den beiden alkoholisierten Männern zu schlichten.

Der Sohn verhielt sich jedoch äußerst aggressiv und beschimpfte die Einsatzkräfte. Ein Polizist wurde von dem 32-Jährigen dann sogar attackiert und zu Boden gestoßen. Der rabiate Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Der Beamte wurde leicht verletzt.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: