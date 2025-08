Fehler können passieren. Und auch Beamte sind nur Menschen. Aber ein Polizist ist im Zuge einer internen Feier in einem Wiener Amtsgebäude mehr als nur aus dem Rahmen gefallen. Und hat durch einen „Trunkenheitsexzess“ dem „Ansehen der Polizei enormen Schaden zugefügt“, wie das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) in einer jüngst ergangenen Entscheidung befindet.

An jenem Tag wurde der laut BDB-Schuldspruch „völlig weggetretene, offensichtlich schwer betrunkene und nach Exkrementen riechende “ Beamte um 23.30 Uhr – nach Ende seiner Schicht – von zwei Kollegen gefunden. Er lag „bis auf die Socken unbekleidet im Stiegenhaus der Dienststelle“ am Boden.

Es ziehe sich „wie ein roter Faden“ durch alle Aussagen, dass der Polizist nicht erst nach 20 Uhr bei der Feier war, wie zunächst von ihm behauptet. Für den Richter steht zudem fest, dass der Mann dabei „zweifellos mehr dem Alkohol zugesprochen hat, als er zugegeben hat.“

Der Gruppenführer-Stellvertreter wollte in jener Nacht laut eigenen Angaben in seinem Büro schlafen, weil er sich die ORF-Satire-Sendung „Willkommen Österreich“ ansehen wollte, es aber mit U-Bahn und Zug nicht mehr rechtzeitig nach Hause geschafft hätte. Also zog er sich in seinem Büro bis auf Unterhose und Socken aus, um dort zu nächtigen.

Was genau passiert ist

Für das Gericht ist klar, dass der Mann dann aufs WC wollte, dieses aber aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr rechtzeitig gefunden hat und sein Geschäft deshalb in einem nahen Büro erledigte. Als er dann wiederin sein Büro wollte, geriet er versehentlich durch eine Tür ins Stiegenhaus, sperrte sich aus und wurde vom Schlaf übermannt.