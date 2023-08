Polizist fasste in seiner Freizeit Diebin in Supermarkt

Dass man als Polizist hin und wieder auch in seiner Freizeit eingreifen muss, stellte ein Beamter am Donnerstag in Wien unter Beweis: Der Mann war gerade dabei, in einem Supermarkt in Wien-Donaustadt einzukaufen, als ihm eine 17-Jährige auffiel.

Sie ließ mehrere Lebensmittel in ihrer Tasche verschwinden und schlich sich - ohne zu bezahlen - an der Kassa vorbei. Der Polizist informierte umgehend die Filialleitung und nahm die Verfolgung der mutmaßlichen Diebin auf.