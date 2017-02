Polizeispürhund machte Rundgang im Ballsaal

Wenige Stunden vor dem offiziellen Beginn des 61. Opernballs hat Sprengstoff-Spürhund "Cooper" der Wiener Polizei gemeinsam mit seinem Herrl einen letzten Kontrollgang durch den Ballsaal in der Oper gemacht. Und das, "während die Gäste noch mit Lockenwicklern und Mascherln beschäftigt sind", berichtete die Wiener Polizei in einem Posting inklusive Gif von Hund und Herrl auf ihrer Facebook-Seite.

Seit Montag waren mehrere Diensthunde sowie sprengstoffkundige Beamte in der Oper am Ring im Einsatz und haben zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Dutzende Polizisten waren am Donnerstag in und um die Oper eingesetzt, darunter auch Beamte in Zivil. Kontrolliert werden am Abend auch zufahrende Autos vor dem Roten Teppich.