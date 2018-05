Polizeiopfer Bakary J.: Nach zwölf Jahren als Simulant verhöhnt

Zwölf Jahre nach der dunkelsten Stunde der österreichischen Polizei in der Zweiten Republik werden die Folgen für das Folter-Opfer Bakary J. voller Hohn heruntergespielt. Und es wird immer noch um jeden Cent Schmerzensgeld gefeilscht.

Am 7. April 2006 scheitert die Abschiebung des Asylwerbers Bakary J., weil er sich dagegen auflehnt. Vier Wega-Beamte verschleppen den Gambier in eine Lagerhalle, drei von ihnen foltern ihn, einer schaut zu. Sie schlagen ihn fast tot, fordern ihn auf: „Sprich dein letztes Gebet!“, drücken ihre Pistolen ab, ohne dass sich ein Schuss löst. Sie veranstalten eine weitere Scheinhinrichtung, indem sie mit dem Auto auf den am Boden Liegenden zu- und den Mann anfahren. „Unglaublich, er hat überlebt“, sagt ein Beamter.