Polizeikontrolle in der Wiener City: Jugendbande hat Waffen und Drogen dabei

Die Polizei führte am Dienstagabend in der Inneren Stadt Kontrollen bei Jugendlichen durch. Dabei fanden die Beamten bei einer Gruppe 17-Jähriger in der Stubenbastei einige illegale Waffen und Drogen.

Insgesamt hatten die drei Jugendlichen zwei Schlagringe, eine geladene Schreckschusspistole, eine gestohlene Bankomatkarte, einen gefälschten Schülerausweis, einen Joint, ein Päckchen Cannabis sowie Tabakwaren, die eigentlich erst ab 18 Jahren erhältlich sind, dabei.

Während der Kontrolle sollen die Jugendlichen eine schwarze Dose auf den Boden geworfen haben. Darin befand sich laut Polizei Kokain. Die beiden Österreicher und ein Serbe wurden auf freiem Fuß angezeigt.

