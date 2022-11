Polizeihündin "Domina" hielt mutmaßliche Vandalen in Schach

Um kurz vor 22 Uhr beobachtete ein Sicherheitsmitarbeiter, wie zwei Männer eine Wand in der Taborstraße besprüht haben sollen. Sofort alarmierte er die Polizei, die kurz darauf mit tierischer Verstärkung eintraf. An Flucht war für die beiden mutmaßlichen Vandalen nicht mehr zu denken: Polizeihündin "Domina" hielt sie in Schach, bis sie von den Hundeführern geschnappt wurden. Ebenfalls alarmierte Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau stellten Malerutensilien, Farbkübeln und Spraydosen sicher. Die beiden Tatverdächtigen wurden angezeigt.

"Odin" spürte Vermissten auf

"Domina" ist nicht die einzige Polizeihündin, die von sich reden macht: Erst vor vier Tagen konnte Vierbeiner "Odin" in Breitenfurt bei Wien einen vermissten 81-Jährigen aufspüren. Wie die Exekutive am Donnerstag berichtete, verfolgte der Vierbeiner nach Aufnahme des Geruchs des Mannes eine Spur in der Gesamtlänge von 2,8 Kilometern.

Der an Parkinson erkrankte Pensionist hatte Stunden zuvor seine Ehefrau telefonisch darüber informiert, dass er sich in einem Waldgebiet nahe Breitenfurt befinde, aber aus Erschöpfung nicht mehr weitergehen könne. Der entkräftete 81-Jährige dürfte unverletzt geblieben sein. Er wurde zur weiteren Abklärung per Rettung in das Landesklinikum Baden gebracht.

